Advocaten verdachten zwembadmoord: 'Kroongetuige onbetrouwbaar'

Volgens advocaten van twee van de drie verdachten op de moord op Jan Elzinga in 2012 moet het strafproces worden stopgezet omdat er een reeks van fouten is gemaakt door het Openbaar Ministerie.

Verdachten die worden afgeluisterd op grond van een aantoonbaar gefingeerd sms-gesprek en verklaringen van een onbetrouwbare kroongetuige. Een cruciale agenda die kwijt is. Een gewiste opname van een verhoor. Een agent die een verdachte onder druk zet, onder meer door zijn stem te verheffen. Een agent die een verhoor parafeert in plaats van de verdachte. ,,De verdachten hebben geen eerlijk proces gehad", aldus advocaat Christiaan Visser.

Ze werden in juli 2021 opgepakt na verklaringen van kroongetuige Willem P, die in 2013 werd veroordeeld voor het organiseren van de moord en destijds zijn mond hield over eventuele opdrachtgevers. Enkele jaren later kwam hij op de proppen met een sms-gesprek tussen hem en Marcel H. P wees Marcel, samen met zijn moeder en zus, aan als de opdrachtgevers.