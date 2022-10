Rechters zetten zaak zwembadmoord door, maar zijn kritisch op onderzoek: 'Zeer onzorgvuldig'

De strafzaak tegen drie verdachten in de zogenoemde zwembadmoord in Marum gaat gewoon door. Dat heeft de rechtbank in Groningen vanmiddag besloten.

Advocaten van twee van de drie verdachten op de moord op Jan Elzinga in 2012 wilden het strafproces stopzetten, maar dat is mislukt. Ze wilden dat omdat er volgens hen een reeks van fouten is gemaakt door het Openbaar Ministerie (OM).

Elzinga werd doodgeschoten bij het zwembad in Marum. Het OM verdenkt Monique H. uit Hollandscheveld, destijds de vriendin van Elzinga, haar broer Marcel H. uit Nieuw-Roden en schoonmoeder Coby van der L. uit Roden ervan dat ze opdracht hebben gegeven voor de moord. Ze werden in juli 2021 opgepakt na verklaringen van kroongetuige Willem P., die in 2013 werd veroordeeld voor het organiseren van de moord en destijds zijn mond hield over eventuele opdrachtgevers. Enkele jaren later kwam hij op de proppen met een sms-gesprek tussen hem en Marcel H. P. wees Marcel, samen met zijn moeder en zus, aan als de opdrachtgevers.

'Zeer onzorgvuldig

De rechtbank meent dat het onvoldoende evident is dat de zaak die het OM heeft niet ontvankelijk zou zijn. Dat is dan ook het grootste kritiekpunt van de verdediging. De kroongetuige zou een twijfelachtig verhaal ondersteunen met een vervalst sms-gesprek.

Net als de verdediging toonde de rechtbank zich ook kritisch op het onderzoek van het OM. Zij delen de mening over het vervalste sms-gesprek: "De opsporingsinstanties hebben zeer onzorgvuldig gehandeld", verklaarde de rechter.

Gefingeerd sms-gesprek

De verdediging toonde het afgelopen jaar aan dat het sms-gesprek gefingeerd is. Dit werd door het Nederlands Forensisch Instituut bevestigd. Advocaat Wilko ten Have heeft de gerenommeerde rechtspsycholoog Peter van Koppen gevraagd om de betrouwbaarheid van de kroongetuige te toetsen. "Hij komt tot de conclusie dat het bewijs van nul waarde is." De advocaten wilden de kroongetuige graag spreken maandagochtend, maar P. meldde zich op het laatste moment ziek en hield zich vervolgens onbereikbaar.