Van de bijstand naar de markt in Emmen: 'Ik hoop dat het lukt'

Vanaf vandaag verkoopt Brockman biologische rietsuiker, pasta en rijst, plasticvrij op de markt in Emmen. Klanten kunnen een bestelling per kilo doorgeven aan Brockman, die het met een tuktuk in de gemeente Emmen bezorgt. De producten zitten in weckpotten, waar statiegeld op zit."Het idee is ontstaan toen ik op straat afval aan het opruimen was. Ik vind gewoon dat er zoveel plastic wordt gebruikt. In winkels en er ligt ook veel plastic op straat", zegt Brockman. "Dat moet tegengehouden worden, het is slecht voor het milieu."Brockman zit sinds 2018 bij Toolbox in het Rensenpark, waar mensen die langdurig thuiszitten weer aan het werk worden geholpen. In samenwerking met Toolbox is haar bedrijfje, Fairpakt, opgezet."Zonder hen was het niet gelukt. Ik heb altijd in de bijstand gezeten, ben jong moeder geworden", zegt de 32-jarige Emmense. "Ik heb twee kinderen van 8 en 9 jaar en eigenlijk heb ik nooit gewerkt. Dus het is moeilijk om ergens te beginnen. Dit is een hele stap en we kijken wel hoever we komen."