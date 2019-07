Overwerk ongediertebestrijders door overtallige wespen

Dat blijkt uit een inventarisatie van RTV Drenthe. Alle gesproken ongediertebestrijdingsbedrijven zeggen extra klussen te hebben.Joran Tehupuring van OBDrenthe krijgt dagelijks aanvragen voor het verwijderen van wespennesten. "Ik word platgebeld. Mensen hebben last van wespen in hun tuin. Met het warme weer van de laatste dagen zijn mensen meer buiten en merken ze de wespen eerder op."En volgens Tehupuring zijn er gewoonweg meer wespen. "Dat komt omdat we geen winters meer hebben. Veel meer wespen kunnen dan overleven. Naast wespen heb ik het vooral druk met mieren en opvallend genoeg ook muizen. Maar daar heb ik geen duidelijke oorzaak voor."Gedi Kerkstra van bestrijdingsbedrijf MRS-Oudwoude herkent de uitleg van Tehupuring. "We hebben geen heel koude winter gehad. Juli en augustus zijn nou eenmaal het wespenseizoen, maar we zien dat er veel meer zijn dan eerder. Voor ons is het natuurlijk goed, wij moeten nu de klussen aannemen", vertelt ze. "We treffen ze veel aan in de spouw van huizen. Dat spuiten we in met poeder dat giftig is voor de insecten. Ze nemen dat mee het nest in, maar er zijn altijd werksters die niet direct in het nest aanwezig zijn. Na ongeveer een week zijn alle wespen wel weg."Bij HOB Ongediertebestrijding is het zelfs zo druk dat klanten niet telefonisch te woord kunnen worden gestaan. De Bestrijdingsbrigade laat weten het extreem druk te hebben. "De afgelopen jaren moest je tien keer per dag op pad voor een wespennest, nu is dat wel vijftien keer."Extra werken met de warmte van de afgelopen dagen zet de bestrijders wel voor een dilemma: beschermend pak aan of niet? "Dat hangt er vanaf waar de nesten zitten", zegt de Asser bestrijder Tehupuring. "Als het op hoogte is en het met een lange lans kan, kies ik ervoor het niet te doen. Dan doe ik alleen een masker op, zodat ik het gif niet inadem."