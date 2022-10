Noorderboog krijgt compliment van minister: 'Nieuwe functie moet zorgen voor meer zeggenschap'

"Ja, wat een mond vol hè", lacht de kersverse Chief Nursing Officer Susanne Ruifrok. "Ik moet er ook aan wennen. En ik merk dat je de functie ook steeds moet uitleggen."

De 43-jarige Ruifrok is sinds juli vorig jaar benoemd tot Chief Nursing Officer (CNO) in Noorderboog in Meppel. Noorderboog is een organisatie in de ouderenzorg.

De CNO moet zorgen voor een sterkere positie van verpleegkundigen en verzorgenden. Maar de functie is wel weer een extra managementlaag, is dat wenselijk? "Ja, het klinkt tegenstrijdig; weer een schijf erbij." beaamt Ruifrok. "Maar de noodzaak is er. Op de een of andere manier komt de verbinding tussen de werkvloer en het bestuur niet goed tot stand. Dat is van oudsher zo gegroeid, toen hiërarchie nog een grote rol speelde. Zo vinden mensen van de werkvloer het lastig om mensen van het bestuur te vinden en vice versa."

Uniek in de ouderenzorg

Minister Helder van Langdurige Zorg en Sport komt vandaag speciaal naar verpleeghuis De Schiphorst in Meppel om zich bij te laten praten over deze functie. Die bestaat al wel in ziekenhuizen, maar in de ouderenzorg is het uniek. "Het mooiste is dat meer ouderenzorgorganisaties zo'n Chief Nursing Officer inzetten. Daar zijn ook subsidies voor. Het is heel fijn dat de Noorderboog de eerste is die de handschoen oppakt, zodat we ook een voorbeeld hebben hóe je dat dan doet. Eén ding is heel belangrijk: onze verzorgenden en verpleegkundigen weten heel goed hoe ze het werk willen organiseren. Daar moeten ze in een organisatie zeggenschap over krijgen. De CNO kan daarvoor zorgen. En als dat eenmaal op orde is, dan kan je in feite weer afscheid nemen van de functie. Maar dat is nog lang niet aan de orde."

Werk dat werkt

Na een jaar de functie te hebben uitgeoefend kan Ruifrok zeggen dat die 'extra laag' werkt. "De zorg wordt steeds complexer; er wordt veel van het zorgpersoneel gevraagd. Hoe zorg je er nou voor dat mensen met plezier blijven werken? Dat ze zich gezien en gehoord voelen? Dat ze weer regie krijgen over het uitoefenen van hun functie? Ik kan je zeggen dat een deel van de hbo-verpleegkundigen nu in positie zijn; dat ze doen waarvoor ze zijn aangenomen. Dat zorgt voor meer werkgeluk en daarnaast houden we die werknemers ook langer vast. We hebben ze hard nodig."