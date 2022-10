Werkzaamheden aan de N374 en N853

De provincie Drenthe gaat werkzaamheden uitvoeren aan de N374 van maandag 17 oktober tot en met vrijdag 11 november 2022. Tijdens de werkzaamheden is de N374 gesloten. Ook aan de N853 worden werkzaamheden uitgevoerd, dit zal tussen 17 oktober en 25 november 2022 zijn.

De provinciale weg N853 tussen Zandpol en Schoonebeek en het fietspad langs de N863 krijgen ook een onderhoudsbeurt. Om hinder te beperken worden de werkzaamheden in verschillende fasen uitgevoerd.

In alle gevallen is er een omleiding geregeld. Aan het fietspad F863 wordt gewerkt van 17 oktober tot en met 25 november, ook daarvoor is een omleidingsroute gemaakt.