Iedereen heeft wel eens een blauwe plek. De één wat vaker dan de ander, maar de blauwige verkleuring van de huid na een val of stoot zal niemand onbekend voorkomen. Maar wat is een blauwe plek eigenlijk precies? En waarom verandert een blauwe plek in de loop van de tijd van kleur?

Deze vraag werd ingestuurd naar Zoek het uit! . Wij gingen op zoek naar het antwoord.

Wat is een blauwe plek precies?

De medische term voor een blauwe plek is hematoom. Als je je stoot, een klap krijgt of valt, dan kunnen er kleine onderhuidse vaatjes openscheuren. Er ontstaat dan een bloeding onder de huid. Als deze bloeding vlak onder de huid zit, is het hematoom rood, als de bloeding wat dieper zit, is het hematoom blauw.

Een blauwe plek is dus eigenlijk een wond onder je huid, waardoor het bloed niet weg kan maar zich verzamelt onder je vel. Het bloed is natuurlijk rood, maar doordat er weefsel overheen zit, zoals vet en huid, lijkt het eerder blauw. Soms lijkt een blauwe plek zelfs wel zwart.

Doordat het bloed zich verzamelt én er onderhuidse schade is aan de vaten, is een blauwe plek vaak ook wat gezwollen en pijnlijk.

Waarom verandert een blauwe plek van kleur?

Maar een blauwe plek blijft vaak niet blauw. Naarmate de tijd verstrijkt wordt een blauwe plek vaak geel en soms zelfs groen, voordat hij helemaal weg trekt. Hoe zit dat?

De kapotte vaatjes zorgen voor een ontstekingsreactie, waardoor macrofagen naar de plaats van de blauwe plek komen. Macrofagen zijn witte bloedcellen, die delen van andere cellen 'opeten' en op deze manier schadelijke stoffen of bacteriën uit het lichaam verwijderen. Deze macrofagen ruimen de kapotte bloedcellen op.

Marcofagen bevatten enzymen die voor de kleurverandering zorgen. Het hemoglobine, wat het bloed en dus ook de blauwe plek de roodblauwe kleur geeft, wordt via een tussenstap omgezet naar bilirubine, wat de blauwe plek een gele kleur geeft.

Soms lijkt een blauwe plek zelfs groen, wat een overlap is van de blauwe en gele kleur. Uiteindelijk wordt het bilirubine afgevoerd en verdwijnt de blauwe plek. Hoe snel dit gaat hangt van een aantal dingen af. Zo duurt het voor een grotere blauwe plek langer om helemaal op te lossen, en voor een blauwe plek die diep in de huid zit zal het langer duren voordat het geel zichtbaar is. Daarnaast zal de blauwe plek in het weefsel rondom de ogen makkelijk uitzakken, vaak precies tot de bovenrand van de wang waar de huid weer steviger is.

Ook de vorm van de blauwe plek heeft invloed op de snelheid waarmee hij wegtrekt; een ronde blauwe plek zal er langer over doen om op te lossen dan een even grote streepvormige blauwe plek.

Zijn er tips om eerder van een blauwe plek af te komen?

Allemaal leuk en aardig om te weten, maar als je een blauwe plek hebt op een plaats die iedereen kan zien wil je er misschien zo snel mogelijk vanaf komen. Hoe doe je dat?

Om de bloeduitstorting te verminderen, kun je het beste direct na het vallen of stoten de plek koelen. De dag na het vallen of stoten is het beter om de bloedcirculatie rondom de blauwe plek op gang te brengen, en dit doe je weer door de blauwe plek te verwarmen. Hierdoor zetten de bloedvaten uit, zodat de blauwe plek sneller verdwijnt.

Zodra de blauwe plek verandert in een gele plek, helpt het om deze plek in de zon te houden. De bilirubine verdwijnt door direct zonlicht eerder uit het bloed, waardoor de oude huidskleur terugkomt. Zorg dat je genoeg vitamine C binnenkrijgt, dit helpt het herstelproces te versnellen. Bovendien maakt dit het weefsel rondom de bloedvaten sterker, zodat ze minder snel kapot gaan.

Er zijn ook allerlei zalfjes en smeerseltjes op de markt verkrijgbaar die zouden helpen tegen blauwe plekken. Smeer vooral als je dit fijn vind, maar weet wel dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat deze zalfjes daadwerkelijk de blauwe plek sneller doen verdwijnen.

