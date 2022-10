Minima mijden kraamzorg: 'Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt'

Gezinnen met geldproblemen mijden steeds vaker kraamzorg omdat ze de hulp rond een zwangerschap niet meer kunnen betalen. De eigen bijdrage van 4,70 euro per uur blijkt voor minima te gortig, signaleren betrokkenen in de geboortezorg.

Door torenhoge inflatie en stijgende energiekosten ziet kraamverzorgster Janny Witvoet van Kraamzorg Janny & Paulien uit Emmen het aantal uren dat zij zorg levert afnemen. "Maar dat is niet het grootste probleem", zegt ze stellig. "Het gaat ons aan het hart dat je mensen niet de hulp kunt bieden die ze wel nodig hebben. Ik heb dit nog nooit zo meegemaakt."

Brief naar Tweede Kamer

Iedereen die kraamzorg krijgt en niet aanvullend is verzekerd, moet per uur een eigen bijdrage betalen van 4,70 euro. Volgens de beroepsvereniging van verloskundigen KNOV gaat het om gemiddeld 43 uur kraamzorg, waardoor de kosten hiervoor oplopen tot meer dan 200 euro. Daar komen nog eigen bijdragen voor de NIPT-test en mogelijk poliklinisch bevallen bovenop. In totaal is een zwangere vrouw de bedragen bij elkaar opgeteld meer dan 800 euro kwijt, aldus de KNOV.

Het leidt tot het mijden van zorg, constateert de beroepsvereniging. Samen met Bo Geboortezorg, gynaecologenvereniging NVOG en Patiëntenfederatie Nederland werd daarom in juni een brief gestuurd naar de Tweede Kamer waarin de organisaties opriepen de eigen bijdragen in de geboortezorg af te schaffen. Zwangere vrouwen in kwetsbare situaties hebben het meest last van de eigen bijdragen, stellen zij. Ze hebben het RIVM aan hun zijde: het gezondheidsinstituut adviseerde in 2020 in een rapport de eigen bijdrage te schrappen.

Zelf je brood meenemen

De kraamverzorgers van Janny & Paulien in Emmen zien achter de voordeur schrijnende situaties. Janny: "Als mensen het echt heel moeilijk hebben, dan betalen wij de eigen bijdrage in eerste instantie voor hen. Vervolgens spreken we maandelijkse termijnen af om het terug te betalen. Mensen vragen ons ook of de kraamverzorger zelf haar brood kan meenemen, omdat ze het simpelweg niet kunnen missen."

Kraamverzorgers stellen dat de kraamzorg essentieel is voor de gezondheid van moeder en kind. Ook signaleren kraamverzorgers eventuele andere problemen en kunnen zij hulpverleners op de hoogste stellen van de gezinssituatie.