Standhouders CH De Wolden ondanks hitte tevreden over verkoop

Het ’strodorp’ zoals de verzameling stands van diverse ondernemers wordt genoemd, hoewel er geen baal stro te vinden is, valt niet te missen als je het wedstrijdterrein in Veeningen betreedt. Van meubels tot ruitersportartikelen tot tractoren, het is er allemaal te vinden.Maar terwijl de hete zon genadeloos op het zwarte tapijt brandt, ligt de handel vrijwel stil. Zoals het gezegde luidt: vrouwen bloot, handel dood. En dat kan Ria van Leusen van een Overijsselse ruitersportzaak beamen. "Dat het ’s middags zo rustig is dat is jammer, maar je doet er niks aan.”Toch is Van Leusen meer dan tevreden over de drie weken die ze nu bijna met haar stand vol rijbroeken, bitten en zadels op het evenement staat. “Vooral tijdens het Europees Kampioenschap hebben we goede zaken gedaan. Er waren toen heel veel mensen uit het buitenland. Ja, ook mensen met geld en daar zijn we dol op”, lacht Van Leusen.Haar overbuurvrouw verkoopt klassieke meubels in haar stand. Geen spullen die je zo maar even in je vrachtwagen vol paarden meeneemt. Toch is ook zij tevreden over de handel. “Mensen komen hier kijken en kopen dan later. Maar ook zijn er wel mensen die het gewoon in de auto stouwen. En als het moet bezorgen we ook. We hebben net gisteren een vracht meubels naar Denemarken gebracht."