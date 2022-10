Eigenaar Wapen van Vries wist niks van opvang vluchtelingen

Voor de eigenaar van het Wapen van Vries was de komst van 47 mannelijke asielzoekers naar zijn hotel een verrassing. De uitbaters van het hotel en restaurant, Gerard en Herma Spaargaren, maakten op eigen houtje afspraken met Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers) over de komst van asielzoekers.

Afgelopen woensdag namen de vluchtelingen hun intrek in het hotel. Dat had vooraf beter naar de eigenaar gecommuniceerd kunnen worden, geeft Gerard Spaargaren aan. "Maar we hebben verder geen ruzie hoor", benadrukt hij. "We kunnen zeker nog door één deur. De eigenaar heeft er verder geen problemen mee dat wij vluchtelingen opvangen."

Bed, bad, brood

De eerste dagen zijn volgens Spaargaren goed verlopen. "Fantastisch zelfs, we hebben geen wanklank gehad. De mensen zijn heel netjes en hebben overdag genoeg om handen. Dat is vooral aan vrijwilligers van de Laarkerk in Zuidlaren te danken."

Taallessen vormen onderdeel van het dagprogramma van de overwegend Syrische asielzoekers. "Stichting INLIA is daar druk mee bezig", zegt Spaargaren. "Wij beperken ons tot bed, bad en brood."

Geen specifieke vergunning

De gemeente Tynaarlo heeft met de afspraak tussen INLIA en het Wapen van Vries niets te maken. "Maar we staan wel achter deze deal", zegt burgemeester Marcel Thijsen. "We krijgen een beetje geld en zijn betrokken bij de opvang, zoals we altijd betrokken zijn bij opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Zijdelings vooral."

Wél wil Thijsen het liefst de vergunning op het terrein van het Wapen van Vries uitbreiden. "Momenteel hebben zij een bestemmingsplan voor 'maatschappelijke doeleinden'. Wij willen graag een vergunning afgeven die iets specifieker is. Een vergunning die past bij crisisnoodopvang." Die vergunning is er dus nog niet, maar volgens Thijsen mag het hotel momenteel wel degelijk vluchtelingen opvangen.

Communicatie

Vanuit het dorp zijn klachten gekomen over de late communicatie vanuit de gemeente Tynaarlo. Buurtbewoners hadden liever eerder te horen gekregen dat er vluchtelingen in het centrum opgevangen zouden worden. De gemeente geeft aan zo snel mogelijk de buurt op de hoogte te hebben gebracht.