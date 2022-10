Vaarseizoen was minder druk op Drentse waterwegen

In de rustieke kanalen van Drenthe varen jaarlijks duizenden schepen. Maar nu het vaarseizoen van 2022 achter de rug is, blijkt dat dit jaar minder boten door onze provincie voeren.

Waar in de afgelopen drie jaar meer dan 17.000 vaarbewegingen per jaar werden genoteerd, was dat dit vaarseizoen nog geen 15.000. Voor de verminderde drukte van het aantal boten zijn meerdere oorzaken.

Extreem warm weer

"We hebben een zomer gehad met extreem warm weer. Mensen zoeken dan andere plekken op, bijvoorbeeld grote meren. Daar is het koeler en dus aangenamer", denkt brug- en sluiswachter bij provincie Drenthe Henk Rispens.

En daarom trekken mensen volgens hem eerder naar andere provincies om te vertoeven op een hete zomerdag. "In Drenthe kan vooral gevaren worden op kanalen. Daar is het erg warm vanwege een gebrek aan beschutting. In Friesland was het afgelopen zomer wel enorm druk."

'Koop een boot en werk je dood'

Ook de stijging van brandstofprijzen is van invloed, denkt Rispens. "Daardoor leggen mensen kleinere afstanden af, om zo veel mogelijk kosten te besparen. En ze zoeken het wat dichter in de buurt van hun eigen omgeving."

Bovendien is een boot duur. "Een vakantie met het vliegtuig naar Turkije of Griekenland is tegenwoordig veel goedkoper dan het hebben van een boot. Het onderhoud ervan kost enorm veel geld. Ik zeg altijd: 'koop een boot en werk je dood'", lacht de sluiswachter.