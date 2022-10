Gebeiteld in een boom: eerbetoon aan overleden Henk van Lier Lels

Glimlachend kijkt hij je vanuit een boom op Landgoed Overcingel in Assen aan, Henk van Lier Lels. Tientallen jaren langs was hij eigenaar van het landgoed, maar in 2019 overleed hij. Kunstenaar Gert Sennema sneed zijn portret in een levende boom. "Nu, kijkt hij uit over zijn landgoed."

Henk van Lier Lels was de laatste eigenaar van het landgoed. Sinds hij er kwam wonen, heeft hij er zijn levenswerk van gemaakt om het landgoed te behouden. Nadat Van Lier Lels in 2019 op 90-jarige leeftijd overleed is het landgoed, dat inmiddels al bijna 250 jaar in bezit was van de familie, door zijn nabestaanden geschonken aan Het Drentse Landschap.

Kunstpodium CAMPIS initieerde het kunstwerk. "De heer Van Lier Lels is erg belangrijk voor de gemeente Assen geweest. Daarom wilden we juist zijn profiel vereeuwigen in een boom. Het is niet alleen een eerbetoon aan hem, maar ook een geschenk aan de Asser bevolking", licht CAMPIS toe.

Een inkijkje in de ingewanden van een boom

Sennema werkte zo'n 2,5 week aan het kunstwerk. De redactie van ROEG! keek met hem mee tijdens het beeldhouwproces; van onaangetaste boom tot een volwaardig kunstwerk.