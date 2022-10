Motoragent in Emmen wordt belaagd door groep jongeren en raakt gewond

Een agent in Emmen is gistermiddag gewond geraakt nadat hij werd belaagd door een groep jongeren. De motoragent ging af op een melding aan de Huygensstraat, waar jongeren op scooters overlast zou veroorzaken. Toen de man een van de bestuurders aansprak, omdat deze niet in het bezit was van een scooterrijbewijs en zonder kentekenplaat reed, werd hij omsingeld door de groep jongeren.