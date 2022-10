Boer Huizinga wil Oekraïne niet uit: 'We zitten midden in de oogst'

Nederland heeft het reisadvies voor Oekraïne gewijzigd naar code rood. Er wordt niet alleen afgeraden naar het land toe te reizen, maar Nederlanders worden bovendien opgeroepen om Oekraïne te verlaten. Kees Huizinga, een Drentse boer met een groot bedrijf ten zuiden van Kiev, weigert te vertrekken.

Huizinga zegt niet 'per se' bang te zijn. De boer zit zo'n 200 kilometer van Kiev af, een plek die hij zelf 'the middle of nowhere' noemt. "De kans dat hier iets valt is veel kleiner dan in Kiev."

Schuilkelders in Kiev

"Iedereen is in shock dat het zo kinderachtig moet", zegt Huizinga over de recente Russische bombardementen op onder andere de Oekraïense hoofdstad Kiev. "Het bevestigt alleen maar wat voor een idioot Poetin is, en dat we moeten optreden om hier een einde aan te maken."

De situatie in Oekraïne is schrijnend. Hoewel Huizinga zegt zelf niet bang te hoeven zijn vanwege de locatie van zijn boerenbedrijf, heeft hij wel vrienden in de hoofdstad zitten. Velen van hen houden zich op in schuilkelders. Ook hebben vrienden van hem enkele van de bominslagen gefilmd vanaf hun balkon, zegt de Drent.

'Zonder oogst is het sowieso afgelopen'

Het gewijzigde reisadvies doet Huizinga niet twijfelen om misschien toch het conflictgebied te verlaten. " We zitten middenin de oogst", zegt hij. "Zonder oogst is het sowieso afgelopen. En als iedereen zo denkt, is de ramp nog veel groter. Dan gaat er niks meer vanuit Oekraïne de wereldmarkt op."