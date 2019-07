Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zaterdag begint het 'leukste transportfeest van Europa', zoals de organisatie het zelf omschrijft. Ruim tweeduizend vrachtwagens komen naar het TT Circuit voor het Truckstar Festival . Liefhebbers van trucks moeten dit weekend dus in Assen zijn. Het Truckstar Festival duurt het hele weekend.Het centrum van Emmen wordt zaterdag omgetoverd tot een kleurrijk geheel voor het Regenboogfestival . Met het festival wil de organisatie de acceptatie van homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders verbeteren. Wat kun je onder meer verwachten? Vooral veel muziek, onder meer Raffaela, Pieter van der Zweep en Leon Moorman treden op. Om 13.00 uur is de officiële opening. De muziek is vooral wat later op de dag en in de avond.In Coevorden is zaterdag de jaarlijkse Piekiesmarkt. Oftewel: lekker struinen over een braderie en vrijmarkt. Je kunt er vanaf zes uur 's ochtends al terecht. Ook is er kermis in de Ganzenstad.Wie vermaak voor de kinderen zoekt, kan zaterdag naar de Buitendag in Appelscha. Er is een speurtocht uitgezet met onderweg allerlei opdrachten. Kinderen leren van alles over de vos en ze gaan een kistje timmeren. De speurtocht begint om 12.00 uur. Kosten: 7,50 euro. Aanmelden via 0516-464020.Op zondag staat het dorp Aalden in het teken van een zomermarkt. Naast een braderie is er ook een vlomarkt. Locatie is het marktterrein aan de Aelderstraat. De markt begint om 11.00 uur en duurt tot het einde van de middag.De beste muzikanten uit Emmen en omstreken verzamelen zich zondag in Grandcafé Rue de la Gare in Emmen. Onder meer bandleden van Gimme Shelter, The Action, Malthouse, Justuzzz en The Roosterz spelen tussen 16.00 en 19.00 uur ’s middags op verzoek de mooiste en beste succesnummers. Het gaat om een benefietconcert , waarbij geld wordt opgehaald voor twee vrouwen die ziek zijn en geld willen ophalen voor een behandeling in het buitenland.In Herinneringscentrum Kamp Westerbork is zondag een lezing van Esther Boas-Barendse. Zij dook in de Tweede Wereldoorlog eerst onder, maar kwam daarna met haar ouders via Westerbork in Theresienstadt terecht. De lezing begint om 14.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om vragen te stellen.Wil je zondag een stukje door het bos wandelen? Dan kun je in Drouwen terecht bij het Boomkroonpad. Onder begeleiding van een boswachter maak je een zomerwandeling . Die begint om 13.30 en duurt ongeveer twee uur. Kosten: 6 euro, voor kinderen betaal je de helft. Aanmelden via: 0592-377305.En natuurlijk kun je wanneer je maar wilt verkoeling zoeken bij een van de zwemplassen in onze provincie. Een overzicht van de plekken waar je veilig kunt zwemmen vind je hier . Fijn weekend!