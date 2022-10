Barger-Compascuum roept Emmer raad op: 'Ga niet akkoord met woonvisie'

De dorpsvertegenwoordiging van Barger-Compascuum roept de gemeenteraad van Emmen niet in te stemmen met de woonvisie. Het document wordt vanavond besproken tijdens de commissievergadering, maar het Zuidoost-Drentse dorp vindt dat het er bekaaid vanaf komt en wil meer nieuwbouwmogelijkheden.

Volgens het dorp is er in de woonvisie geen concreet plan voor Barger-Compascuum opgenomen. Enkel dat de woningvoorraad goed passend is bij de vraag. Het dorpsbestuur is het daar niet mee eens, schrijven ze in een brief aan de raad.

Geen lapje grond

Er is geen lapje grond meer te koop en het aanbod van woningen is al tien jaar lang beperkt te noemen. "Jonge mensen uit het dorp die hier willen bouwen hebben niet de mogelijkheid een vrijstaande kavel te kopen. Maar ook senioren willen aangepast bouwen, aangepast huren, of zijn op zoek naar vormen van wonen."

De woontoestand in het dorp staat dan ook haaks op die in de voorliggende visie, meent het bestuur. Al zien zij wel de kansen: "Veel woningen in het dorp verkeren in zeer slechte staat en vragen om sloop en herbouw." Een uitgelezen kans om in te springen op de vraag naar woonvoorzieningen, is de gedachte.

Multifunctioneel centrum