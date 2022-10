Justitie eist drie jaar cel voor verkrachting vrouw (76) in bos bij Schipborg

Voor de verkrachting van een 76-jarige vrouw in het natuurgebied De Strubben/Kniphorstbosch in juli 2019 bij Schipborg is tegen de 28-jarige Rick K. een celstraf van drie jaar geëist. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt de man ook het mishandelen van zijn toenmalige vriendin in 2017 en 2018. De man woonde in Zuidlaren toen hij werd aangehouden en hij verhuisde kortgeleden naar Hoogezand.

De vrouw wandelde in het natuurgebied, toen ze op klaarlichte dag werd aangevallen. De dader liet DNA-sporen achter op haar broek, die door hem naar beneden was getrokken. Dit DNA-materiaal matchte met het DNA van de eeneiige tweelingbroer, dat was opgeslagen in de DNA-databank. Die had een sluitend alibi en het OM kwam uit bij zijn tweelingbroer. Die ontkent de verkrachting en wees zijn broer aan als mogelijke dader.

De rechtbank liet in augustus 2020 het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzoeken of er aanwijsbare verschillen zijn in het identieke DNA-profielen van eeneiige tweelingen. Dit DNA-onderzoek is uniek in Nederland en zorgde voor een doorbraak in strafzaken waarbij eeneiige tweelingen zijn betrokken. Volgens de onderzoekers zijn er vijf bruikbare verschillen gevonden in het DNA-materiaal van beide broers. Het is meer dan 1 miljard keer waarschijnlijker is dat Rick K. de vrouw heeft aangevallen en niet zijn broer.