Drukte bij dierenvoedselbanken: '580.000 honden en katten leven bij minima'

De aanmeldingen stromen binnen bij de dierenvoedselbank De Gouden Poot in Ter Apel. "Waar we normaal twee of drie leden per week erbij krijgen, zijn dat er nu tien tot vijftien", vertelt voorzitter Jochem de Leeuw. "We denken er zelfs over om een ledenstop in te lassen, want wij hebben te weinig vrijwilligers en te weinig voer."