Hotels en restaurants boksen op tegen hoge energieprijzen

"We hebben er wel eens over nagedacht om een systeem in de douches te laten installeren dat erop toeziet dat gasten maximaal vijf minuten douchen. Dat is eigenlijk helemaal niet realistisch, omdat we onze gasten heel graag willen vertrouwen. We hopen dat de gasten, net als thuis, gewoon vijf minuten douchen."

In plaats van het systeem in de douches, heeft Gorter een poos geleden geïnvesteerd in een zonneboiler. "Het werkt in feite als een vergrootglas. We pakken de zon via het dak en bundelen de kracht van de zon tot er één heet puntje ontstaat. Dat puntje kan zelfs gaan branden. Het brandende puntje kan ons water 's zomers tot wel 40 graden Celsius opwarmen. We krijgen dus in feite de eerste 40 graden van de zon."