Noodopvang voor zeventien vluchtelingen in Drouwenerveen

De gemeente Borger-Odoorn wil zeventien vluchtelingen opvangen bij groepsaccommodatie 25 Graden Noord in Drouwenerveen. Dat heeft de gemeente Borger-Odoorn bekendgemaakt in een brief gericht naar de inwoners van het dorp.

Morgenavond is er een bewonersbijeenkomst over de voorgenomen opvanglocatie. "Wanneer de asielzoekers daar dan terecht kunnen, is nog niet bekend", aldus een woordvoerder van de gemeente.