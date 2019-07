Swoppen en werken aan een betere wereld tijdens mega scoutingkamp in VS

Eens in de vier jaar vindt de World Scout Jamboree plaats, iedere keer ergens anders op de wereld. Zo waren de vorige edities in Japan en Zweden en is de volgende in Zuid-Korea. Duizenden scouts uit alle windstreken komen samen voor tal van activiteiten. Het evenement is voor scouts van 14 tot en met 17 jaar. Aangezien de Jamboree eens in de vier jaar is, kan een scout maar een keer meedoen. Daarna kunnen ze er wel bij zijn als lid van het International Service Team (IST) om het kamp te begeleiden.

Onder hen bevindt zich Kim Prent uit Meppel. "Je hoort vooraf wel getallen, maar je weet niet wat je kan verwachten. De aantallen scouts die ik heb gezien tijdens de openingsceremonie was niet te bevatten", zegt Kim nog altijd onder indruk.Van over de hele wereld zijn 40.000 tot 50.000 scouts samengekomen, uit Nederland zijn dat er zo'n duizend. Tijdens de openingsceremonie liepen deelnemers per land met een vlag, zoals bij de opening van de Olympische Spelen. Speciale gast was Bear Grylls, bekend van het Discovery Channel-programma Ultimate Survival, en held van vele aanwezigen.Ook Geert de Jong uit Vledderveen is nog onder de indruk van de ceremonie. Hij is in West Virginia aanwezig als begeleiding, een zogenaamde IST'er. "Het moment dat de Nederlandse vlag langskomt, wordt er gejuicht. Een prachtig moment, dat wil je meemaken."Vier jaar geleden was De Jong als jeugdscout aanwezig, nu richt hij zich op de beveiliging van alle activiteiten. "Het gaat ook om een bijdrage leveren aan een betere wereld. In Japan waren alle grote religies van de wereld op één veld te vinden", herinnert hij zich nog goed."Iedereen kon zijn verhaal doen, blijkbaar kan het wel, in ieder geval bij de scouting. Je wordt geaccepteerd zoals je bent. Ik heb toen wel een traantje weggepinkt."In de gezamenlijke eettent doet Kim haar verhaal over de belevenissen dit jaar. "Ik slaap met mijn buddy in een tent op veldbedden. Het is 's nachts best koud, overdag is het wel warm gelukkig." Vanwege een knieblessure kan ze niet aan alle activiteiten meedoen. "Anderen zijn aan het bmx'en, skateboarden en klimmen, dat kan ik niet", zegt ze. "Ik ben vooral aan het swoppen en ik ging scuba diven in het zwembad."Swoppen is het onderling uitruilen van badges tussen scouts van verschillende scoutinggroepen. "Ik ben al een hele stapel badges kwijt. Ik heb die van Amerikanen en Mexicanen verzameld." Het verzamelen van zoveel mogelijk badges is een sport, maar dat is niet het doel. "Ik wil vooral veel anderen ontmoeten. We gaan nu wel nog veel met de Nederlandse troepen om."De World Scout Jamboree duurt nog tot en met 2 augustus. Dan begint de nareis voor Kim. "We gaan naar Washington en New York." Diezelfde steden kunnen een bezoekje van De Jong verwachten. "Wanneer ik weer kom? Dat zal ergens in september worden."