Drogisterij in Emmen sluit na 70 jaar de deuren

Drogist Joop Maat heeft er een dubbel gevoel bij. "Aan de ene kant is het genoeg geweest en mijn ratio zegt dat stoppen goed is. Maar emotioneel gezien is het toch een ander verhaal."Op zaterdag 28 september gaan de deuren voor het laatst open. Tot die tijd is het nog goed druk. Deze week begon de opheffingsuitverkoop en dat loopt volgens de ondernemer 'enorm'.Het verhaal van de drogisterij begint in de jaren dertig van de vorige eeuw. "Mijn schoonouders openden in 1933 een winkel in Noordbarge. Het was een kleine winkel tegenover de plek waar nu hotel Ten Cate staat", begint Maat te vertellen. "In 1948 zijn ze naar de Noorderstraat in Emmen verhuisd."De winkel van toen is niet meer te vergelijken met de huidige winkel. "De naam was toen bijvoorbeeld nog anders. Het heette '1001'. Dat sloeg op de 1001 artikelen die er werden verkocht. Van schoonmaakmiddelen en lampenglazen tot aan heel veel geneesmiddelen voor vee. Heel veel boeren hadden nog een gemengd bedrijf met vijf of zes koeien, een toom kippen, wat ander kleinvee en wat akkerbouw. Dus daarom verkochten ze ontzettend veel vee-geneesmiddelen", legt Maat uit.Ook stond de winkel in de omgeving bekend om de feest- en carnavalsartikelen die je er kon kopen. De winkel bestond voor ongeveer de helft uit een drogisterij- en parfumeriegedeelte. Dat is later verder uitgebouwd.Door de jaren heen verandert er veel. Een korte tijd is de winkel in handen van ander ondernemersechtpaar."Mijn schoonvader kreeg problemen met zijn gezondheid. In 1967 verkocht hij de zaak daarom aan mensen uit Zuidlaren. Maar mijn vrouw - toen nog verloofde - en ik gingen rond die tijd ook een beetje op zoek naar een eigen winkel. Dat bespraken we met de opvolgers van mijn schoonouders en die zeiden vervolgens: Als jullie willen, kunnen jullie onze zaak wel overnemen", vertelt Maat. En zo kwam de zaak in 1973 weer terug in de handen van familie.Nu, ruim 46 jaar later, is het echtpaar er klaar mee. Maar ze kijken met 'heel warme gevoelens' terug op het winkeliersbestaan. "We hebben altijd een enorme band gehad met onze medewerksters. We gaven ze veel vrijheid en dus ook verantwoordelijkheid. Daar konden ze goed mee omgaan. Iedereen was echt heel begaan met de zaak, ze hadden echt hart voor de zaak."En blijkbaar bevalt het van beide kanten goed. Volgens Maat werkt de meerderheid van de huidige medewerkers tussen de tien en vijftien jaar bij de drogisterij. "Eentje werkt hier zelfs al 22 jaar. Je maakt gewoon heel veel mee met elkaar. Iemand komt als jong meisje bij je werken. Je ziet ze opgroeien, verkering krijgen, trouwen, kinderen krijgen. Je maakt alle ins en outs van zo'n gezin mee", aldus Maat.Ook met de klanten heeft hij een goede band. "Je hebt heel veel warme gevoelens bij je klanten. We hebben ook veel trouwe en vaste klanten. Dus die sluiting zal emotioneel gezien best een dingetje worden." Maat kon voor zijn filiaal geen opvolger vinden. Een ander filiaal in de wijk Rietlanden blijft wel gewoon open. "Die is per 1 januari door onze dochter Saskia overgenomen", besluit Maat.