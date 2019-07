Emmen wint zaak tegen Q-park, tarieven parkeren Wildlands niet omhoog

Dit betekent kort gezegd dat Emmen de parkeertarieven niet hoeft te verhogen. Het parkeren in Emmen hoeft niet kostendekkend te zijn, zoals de gemeenteraad heeft vastgesteld in het parkeerbeleid.Q-park tekende vorig jaar beroep aan bij de rechtbank. Het bedrijf vindt onder meer de parkeertarieven die gehanteerd worden te laag. Die worden bepaald door de gemeente. De rechtbank stelde Q-park vorig jaar maart in het gelijk.De gemeente Emmen ging in hoger beroep bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB). Die deed deze week uitspraak en trok het beroep van Q-park in. Q-park heeft nu geen mogelijkheden meer om dit aan te vechten bij de rechter, want het CBB is het hoogste orgaan.Volgens het CBB heeft de gemeente Emmen op basis van de juiste argumenten een besluit genomen, waarbij er genoeg rekening met Q-park is gehouden. Ook is het parkeerterrein van Q-park bedoeld voor bezoekers van Wildlands, en niet voor mensen die naar het centrum gaan. Wie op het Q-park terrein langer dan een halfuur parkeert, moet tien euro betalen.Ook doet de gemeente Emmen volgens het CBB genoeg om de bezoekers van Wildlands naar het Q-park-parkeerterrein te leiden.De gemeente Emmen verpacht het parkeerterrein aan Wildlands, die het weer verpacht aan Q-park. De inkomsten zijn voor Q-park.Wel heeft de gemeente in maart, toen het besluit viel over de financiering van het toen noodlijdende park, Wildlands de boodschap meegegeven dat het parkeerterrein weer van de gemeente wordt in de toekomst. Het contract met Q-park loopt in 2025 af.Emmen heeft een verwacht tekort van 400.000 euro op het parkeren. De gemeente voert momenteel gesprekken met verschillende partijen om afspraken te maken met elkaar over hoe dit tekort teruggedrongen kan worden.