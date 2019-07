'Goed om samen te werken aan nieuw stelsel van nationale parken'

Hendrik Oosterveld is voorzitter van zowel het Samenwerkingsverband Nationale Parken als Nationaal Park Drentsche Aa. Hij is blij met de toezegging van de minister. "Het is niet alleen een financieel gebaar, maar ook een waardering voor al die mensen die voor de nationale parken hebben gewerkt.""In 2011 nam de overheid even afstand van de nationale parken wat betreft subsidies", vertelt Oosterveld. "In de wetgeving bleef het wel staan als instrument en nu wordt het eindelijk weer door de regering omarmd. Over tien jaar willen we weer een goed functionerend stelsel. Ik denk dat het goed is om samen te werken aan een nieuw stelsel van nationale parken."Verschillende organisaties reageren verheugd op het nieuws, zoals Natuurmonumenten dat veel parken beheert. "Het is een mooi bedrag, maar niet genoeg om de parken mee aan te pakken", zegt woordvoerder Marjolein Koek. "Het is een blijk van goede wil door het Rijk om het voortouw te nemen bij het stimuleren van de nationale parken en daar zijn we erg blij mee."Wat voor plannen concreet uitgevoerd kunnen worden met het geld, weet Koek nog niet. "Dat is aan de beheerder en de lokale overheid. Maar het wordt tijd om de nationale parken meer te promoten. In het buitenland zijn nationale parken echte trekpleisters. Hier niet, nog niet."Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer hoorde het nieuws op de radio. "Het eerste wat me te binnen schiet is dat het mooi zou zijn als er meer recreatie komt in het gebied. Maar we moeten afwachten wat de plannen verder betekenen."Meteen na de Kamerbrief zijn er natuurlijk nog geen concrete doelen voor het subsidiegeld, maar volgens voorzitter Oosterveld heeft de Drentsche Aa heeft wel wat ideeën. "Belangrijke punten zijn bijvoorbeeld de klimaatadaptie en het waterbeleid, maar kringlooplandbouw is de grootste peiler voor dit gebied. Daar kunnen we dit geld goed voor gebruiken en dat strookt goed met de plannen van de minister."Ook vanuit het provinciehuis is er voorzichtig optimisme. "Op het eerste gezicht is het mooi nieuws, maar we wachten af hoeveel we van dat bedrag krijgen en hoeveel we er zelf bij zouden moeten leggen en waar dat vandaan moet komen", zegt beleidsadviseur Eddy Beuker. Over een ding is Beuker het in ieder geval met de anderen eens. "Het is goed dat er zo aandacht is voor de nationale parken."