Boete en taakstraf voor dodelijk arbeidsongeluk bij VDL Wientjes in Roden

Het bedrijf VDL Wientjes in Roden krijgt voor een bedrijfsongeluk een boete van 60.000 euro opgelegd, waarvan 20.000 euro voorwaardelijk. De rechter vindt dat de onderneming de Arbowet heeft overtreden door het personeel te laten werken met een machine waarbij onvoldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen.

Het ongeluk gebeurde in januari 2020. Een 53-jarige operator uit de gemeente Westerkwartier overleed nadat hij bekneld raakte tijdens het ombouwen van de vacuümvormer. Een overbruggingspen blokkeerde het beveiligingssysteem waardoor de deuren open bleven staan. De man kwam met zijn hoofd en bovenlijf in de machine terecht en overleefde dat niet.

Het bedrijf verzuimde volgens de rechter in het geven van adequate voorlichting en instructies die nodig waren om de machine te bedienen. De werknemers werden onvoldoende ingelicht over de risico's en de gevaren. Hierdoor was het mogelijk om - door een pen te plaatsen - onveilig te werken met een vacuümvormer. Met alle gevolgen van dien.