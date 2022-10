'Provincie maakte gebruik van dominante positie binnen WMD'

Bij samenwerkingsverbanden tussen gemeenten en de provincie komen verticale verhoudingen voor, zoals de provincie die financieel toezicht houdt op gemeenten. Die verhouding kan leiden tot spanningen, blijkt uit onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer. Zo maakte de provincie Drenthe gebruik van de dominante positie binnen de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD), staat in het onderzoek.

Desondanks zijn de samenwerkingsverbanden tussen beide overheidsinstanties over het algemeen veelal gelijkwaardig, blijkt uit hetzelfde onderzoek van de Rekenkamer, die stuitte op negentien samenwerkingsverbanden tussen Drentse gemeenten en de provincie.

Spanningen

Het toezicht van de provincie op omgevingsdiensten is volgens de Rekenkamer een goed voorbeeld van een verticale verhouding tussen gemeenten en provincie, waarbij er spanningen kunnen ontstaan. In ons land zijn er 29 omgevingsdiensten die inwoners en bedrijven ondersteunen en adviseren op het gebied van milieuvergunningen. In Drenthe is er één omgevingsdienst: het Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, kortweg: RUD Drenthe. Maar omdat de provincie zelf aan deze omgevingsdiensten deelneemt, kan er geen direct toezicht op de uitvoerende dienst worden gehouden. Hierdoor kan alleen indirect toezicht worden gehouden op gemeenten die werkzaamheden aan de omgevingsdienst uitbesteden.

In veel samenwerkingsverbanden worden besluiten gemaakt op basis van overeenstemming of een evenwichtige stemverhouding. "En bij de WMD is sprake van een stemverhouding waarbij de provincie dominant is", is in het onderzoeksrapport te lezen.

De provincie bezit vijftig procent van de aandelen in de WMD N.V. en elf Drentse gemeenten de overige. "Hierdoor heeft de provincie een dominante positie waarin zij - als zij dat wil - alle plannen kan tegenhouden", staat in het rapport. De Onderzoekscommissie WMD heeft de provincie hier zeven jaar geleden al op gewezen met de aanbeveling om deze positie te heroverwegen, maar tot op heden is daarin nog niets gewijzigd. Het is gebleken dat de provincie regelmatig gebruik heeft gemaakt van haar machtspositie binnen de WMD, zoals bij het vaststellen van de tarieven.

Belangrijke besluiten voorbereiden

Ook weigerde de provincie als enige aandeelhouder in te stemmen met een tariefverhoging, staat in het rapport. "Om de tarieven alsnog te kunnen vaststellen moest aanvullend overleg met de gedeputeerde plaatsvinden en een extra Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) worden uitgeschreven. Vanwege de sturende opstelling van de provincie heeft de WMD-directie de besluitvorming aangepast", valt te lezen in het rapport. Om te voorkomen dat de provincie een besluit tegenhoudt, bereidt de directie van de WMD belangrijke besluiten nu eerst voor met de AvA en wordt daarna de Raad van Commissarissen ingelicht.