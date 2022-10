Gemeente Emmen gaat voor ‘klassieke’ Sinterklaasintocht

Sinterklaas gaat dit jaar niet stilletjes aan Emmen voorbij. Nog iets meer dan een maandje en dan is de goedheiligman weer in het land. De Stichting Sinterklaas Emmen wil weer ouderwets ontpakken met een klassieke ontvangst en diverse pietermannen.

Sinterklaas komt 12 november aan in Emmen, vertelt Mirthe Beverdam namens de stichting. "Het moet echt weer een originele intocht worden. We houden nog wel een slag om de arm, want corona grijpt weer om zich heen. Welke invloed dat precies op het feest gaat krijgen, kunnen we nog niet zeggen."

Vorig jaar maakte de Sint een ronde over de Emmer stadsvloer zonder een keer te stoppen. Een noodzakelijke stap destijds, zegt Beverdam. "Anders ontstond het risico dat mensen opeenhopen langs de route." Voor dit jaar staat er weer een traditioneel moment in de planning bij de Grote Kerk, waar de goedheiligman een podium betreedt en daar de kinderen zal toespreken.

Sinterklaashuis

Uiteraard komt er ook weer een Sinterklaashuis dat de kinderen kunnen bezoeken. Een exacte locatie is er nog niet. "Daar wordt nog druk naar gezocht. Maar er is ons een pand in het vooruitzicht gesteld, dus dat gaat er zeker komen", aldus Beverdam.

Naast het bezoeken van Sinterklaas, kunnen kinderen er ook allerlei activiteiten ondernemen. Het bezoek verloopt via gratis e-tickets. "Bezoekers hoeven dus niet lang te wachten, want ze komen op afspraak binnen."

Omslag naar roetveegpieten

Beverdam bevestigt ook dat burgemeester Eric van Oosterhout een gesprek heeft gehad met de stichting over de inzet van Zwarte Piet. Vorig jaar riep GroenLinks op tot een ban op Zwarte Piet bij intochten. Volgens de partij is de figuur een racistische karikatuur en niet meer van deze tijd.

Waarop Van Oosterhout reageerde door het gesprek aan te gaan met de lokale sinterklaasverenigingen. "We hebben vorig jaar al een omslag naar roetveegpieten gemaakt. Dit jaar doen we daar nog een tandje bij." De reactie op de intocht viel toen positief uit.

Nationale tv

Ook centrummanager Laurens Meijer heeft geen wanklank gehoord na afloop, vult hij aan. "We hebben vorig jaar al aangegeven dat we het aandeel aan zwarte pieten steeds meer afbouwen. We gaan gewoon met de tijd mee." Hij verwijst daarbij naar de nationale intocht. "De meeste kinderen die de intocht van Sinterklaas voorbij zien komen, zien al geen Zwarte Piet meer voorbijkomen." Emmen volgt in dat opzicht dat voorbeeld.