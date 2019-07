Drie jaar cel voor steekpartij in Valthe

In de nacht van 2 september werd de man de feesttent uitgezet, nadat hij binnen een vrouw met een mes had bedreigd. De Winschoter was erg dronken en had ook drugs gebruikt. Buiten kreeg hij het aan de stok met een groepje jongeren uit Nieuw-Weerdinge. Totaal onverwacht trok hij een mes en viel hij een 19-jarige man aan. Die raakte ernstig gewond.De jonge Nieuw-Weerdinger liep onder meer een steekwond van ruim 13 centimeter in zijn gezicht op, waardoor hij letterlijk voor het leven getekend is Ook had hij een slagaderlijke bloeding in zijn bovenbeen. Omdat de Winschoter zo wild om zich heen aan het steken was, raakte hij ook zijn eigen kameraad in de buik. Ook hij raakte zwaargewond, maar deed geen aangifte.De man uit Winschoten zit sindsdien vast. In mei werd hij door de rechtbank in Assen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één voorwaardelijk met een behandeling . Het Openbaar Ministerie, dat vijf jaar cel had geëist, ging in hoger beroep. Twee weken geleden eiste het OM opnieuw vijf jaar . Ook het hof vindt die strafeis te hoog, maar de straf die de rechtbank oplegde, is volgens het hof te laag vanwege de ernst van het misdrijf en de grote gevolgen voor het slachtoffer.Nu heeft de 43-jarige man dus een jaar extra celstraf gekregen. Ook het hof bepaalde dat hij zich psychisch moet laten behandelen. De Winschoter heeft meerdere stoornissen en is al vaker veroordeeld voor geweld. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.Hij moet het slachtoffer uit Nieuw-Weerdinge ruim 4.700 euro schadevergoeding betalen.