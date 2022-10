Kinderombudsman stuurt brief over Ter Apel: 'Kinderen worden aan hun lot overgelaten'

De situatie van de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) in Ter Apel is onveilig en stressvol, stelt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In een brief aan staatssecretaris Eric van der Burg van Justitie en Veiligheid zegt ze dat er sprake zou zijn van ernstige kinderrechtenschendingen in het aanmeldcentrum en dat de situatie op dit moment slechter is dan een half jaar geleden.

Kalverboer bracht begin deze maand met de Nationale ombudsman een werkbezoek aan Ter Apel. Op het moment van dat bezoek sliepen volgens Kalverboer ongeveer dertig jongens en twee meisjes al drie dagen op plastic stoelen in de wachtkamer van de IND, omdat er geen plaats voor hen was in het centrum. "In diezelfde wachtkamer zijn geen sanitaire voorzieningen en er is geen aandacht of dagbesteding voor hen. Niemand kan hen vertellen hoe lang het nog duurt. De kinderen zijn gestrest, vermoeid en angstig. In het aanmeldcentrum is plaats voor voor 55 AMV's. Momenteel verblijven er zo'n driehonderd", staat in de brief.

'Kinderen aan lot overgelaten'

De Kinderombudsman beschrijft haar zorgen na het bezoek. "De kinderen zien grauw van vermoeidheid. Een bed hebben ze niet, ook sanitaire middelen zijn er niet. Ze eten onvoldoende, poetsen op de wc met hun vingers hun tanden en er is geen douche. En er is niemand die hen kan vertellen hoe lang het gaat duren voordat er wel plek voor ze is." Dat zou stressverhogend werken volgens Kalverboer.

Bovendien worden de kinderen aan hun lot overgelaten, stelt ze: "Een van de meisjes met wie ik sprak vertelde hoe onveilig ze zich voelde. In de drie dagen dat ze in Ter Apel was, had nog niemand met haar gesproken over haar situatie. De twee meisjes slapen in dezelfde wachtruimte met dertig jongens. Ze ervaren onvoldoende toezicht. Ook jongens voelen zich niet veilig. Alle kinderen die we spraken, vertelden gevlucht te zijn voor de oorlog in hun thuisland."

Reactie staatssecretaris

Van der Burg heeft als reactie een brief aan alle gemeenten gestuurd om met voorrang AMV's op te vangen. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman roepen de verantwoordelijke bestuurders op om onmiddellijk gehoor te geven aan de oproep van de staatssecretaris. De staatssecretaris voelt zich gesteund door de brief. "De brief is precies wat ik nodig heb. Ook de Kinderombudsman vindt dat er met verhoogde prioriteit extra plekken nodig zijn voor minderjarige asielzoekers. De brief helpt mij om aan de burgemeesters te laten zien dat niet alleen ik dat vind."