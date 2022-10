'Bij wijze van spreken had ik liever dat ze door een wolf waren gepakt'

"Hoe ik me voel? Gelaten", zegt Reinier van Klinken. De voormalig schaapsherder reageert daarmee op het feit dat de schaapskudde op het heideveld van De Strubben-Kniphorstbos bij Anloo sinds gisteravond is uitgedund. Twee schapen werden vanmiddag door schaapsherders gevonden in een sloot, terwijl eentje nog steeds vermist is. "Opgejaagd en verdronken", zegt Van Klinken resoluut.

Hij is weliswaar geen schaapherder meer, maar helpt de huidige herders af en toe nog mee met de schaapskudde. Toen hij de dode schapen aantrof, wist hij één ding zeker. "Hier is geen wolf aan te pas gekomen", zegt hij. Maar wat er wel is voorgevallen, frustreert hem eigenlijk nog meer. "Dit is gewoon het gevolg van iemand die zijn hond in het gebied heeft uitgelaten, die de schapen heeft opgejaagd, waarna er dus twee zijn verdronken. Dat de herders geen bijtwonden aantroffen zegt wel genoeg."'

'Te beroerd om je hond aan te lijnen'

"Je hebt bij wijze van spreken liever dat het wél een wolf was geweest", gaat Van Klinken verder. Daarmee wil hij zeggen dat het dan een soort overmacht was geweest. "En nu overkomt je zoiets. Gewoon, door iemand die te beroerd is geweest om zijn of haar hond even aan te lijnen, wat daar overigens verplicht is."