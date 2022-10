Foutje, bedankt: slot sporthal vervangen, kinderen voor dichte deur

Een tiental Taekwondo-talenten stond maandagavond vergeefs voor de deur van gymzaal De Boomgaard in Assen. De sloten leken te zijn geforceerd, maar navraag bij de gemeente leert dat de sloten zijn vervangen, zonder dat de beheerder van de sporthal daarvan op de hoogte is gesteld.

"De school, die in hetzelfde pand zit, heeft melding gemaakt van een slot dat niet goed bleek. Daarop is het slot vervangen en zijn de sleutels bij de school ingeleverd", legt een woordvoerder van de gemeente Assen uit. Daarbij is dus geen rekening gehouden met de beheerder van de sporthal en de instructeurs van diverse verenigingen, die gebruikmaken van de sporthal. Het blijkt namelijk te gaan om het slot van de deur die ook wordt gebruikt als ingang van de sporthal.

"Er is kennelijk iets van miscommunicatie geweest", vertelt de woordvoerder. De gemeente was niet op de hoogte van de situatie, totdat RTV Drenthe belde: "We hebben meteen iemand naar de sporthal gestuurd om te kijken naar een oplossing. De kinderen waren toen al naar huis."

Morgen opgelost

Tot een oplossing komt het niet meer vanavond. "Het enige wat we vanavond nog hadden kunnen doen is het slot forceren, maar dan kan de deur vanavond niet meer op slot, dus dat is geen optie."