Waar komt de naam Spijkerboor vandaan?

Onze zoektocht leidt ons al snel naar de plaatselijke kroeg. In café 't Keerpunt in Spijkerboor staat namelijk Willem Dijkema achter de toog. Naast uitbater is hij ook voorzitter van Dorpsarchief Spijkerboor-Annerveen."De dorpsnaam Spijkerboor is afgeleid van de vorm van rivier De Hunze. Die stroomt hier langs het dorp en die liep vroeger al in de vorm van een spijkerboor", vertelt Dijkema.Een spijkerboor is een soort gereedschap. Het is een booromslag waar je een klein boortje in kunt zetten. "Vroeger werden spijkers gesmeed. Die waren dus vierkant. Dan moest er worden voorgeboord", aldus Dijkema.Dat booromslag had een typische vorm, met een soort bocht erin. In de loop van rivier De Hunze zitten ook zulke bochten. Van bovenaf is dat nog goed te zien. Het dorp Spijkerboor is precies aan zo'n bocht gebouwd.In de loop van de jaren veranderde de loop van de rivier. Dijkema: "Maar zo'n achttien jaar geleden heeft de gemeente De Hunze aangepakt en hem weer laten meanderen. Daarmee kreeg de rivier haar oorspronkelijke loop weer terug." Én daarmee de vorm die doet denken aan een spijkerboor.