Eerste bewoners in De Flint in Emmen: 'Hartstikke mooi'

"De Flint is een oud schoolgebouw", zegt Myrthe de Groot van Actief vastgoeddienstverlening. "Dat stond al een tijdje leeg. Dat was ook lichtelijk een doorn in het oog van de bewoners van deze straat."Projectontwikkelaar Peter van Dijk kocht het gebouw en Actief haakte aan. Inmiddels zijn er vijf beleggers ingestapt. "En zo geschiedde. De ontwikkeling is af. We wilden het echt hoogwaardig maken en dat is gelukt."De bewoners huren de verschillende studio's vanaf zo'n vierhonderd euro per maand. De hoogste prijs is 850 euro, voor de studio bij het puntdak, met een aparte zolder. "Er komt een mix van verschillende mensen in het gebouw te wonen. Van studenten, gescheiden mensen tot oudere mensen die niet meer groot willen wonen", zegt De Groot. "Daar hebben we ook naar gekeken, dat er een mooie mix kwam."Sander Lanting is een van de eerste bewoners. "Ik was al een tijdje op zoek en stond ook via de woningbouwvereniging ingeschreven. Maar dat duurt heel lang. Toen kwam dit voorbij, dat is ideaal. Over een paar jaar wil ik een huis kopen", zegt hij. "Dit is een hartstikke mooie studio. En ik kan er zo in met mijn meubels."Het andere gedeelte wordt momenteel nog verbouwd. De verwachting is dat alle bewoners er eind oktober, begin november in kunnen. Ook komt er nog een gezamenlijke tuin en zijn er elektrische auto's die de bewoners kunnen gebruiken.