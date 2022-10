Inwoners Angelslo verbolgen over verkoop snippergroen: 'Voelt niet goed'

Een groep inwoners uit de wijk Angelslo in Emmen is niet blij met de verkoop van zogeheten snippergroen in hun omgeving door de gemeente. Dat zijn kleine stukjes groen van de gemeente verspreid door de wijk.

Bewoners van de straat Havixhorst maakten tientallen jaren gebruik van het groen, wat gemeentelijk eigendom is. Het onderhoud gebeurde ook door diezelfde bewoners. Drie jaar geleden stelde de gemeente hen voor een keus: de inwoners mochten het groen kopen of het gebruikte deel viel inclusief onderhoud terug aan de gemeente.

Volgens een inwoner, die hier vragen over stelde tijdens de commissievergadering, is die verkoop niet bepaald vlekkeloos verlopen. Een deel van de inwoners heeft de grond gekocht, terwijl anderen nog steeds gebruik maken van niet aangekochte grond. "En dat voelt niet goed", aldus de inwoner. "De gemeente stelde een duidelijke keus voor: kopen of teruggeven." Volgens hem zijn er bewoners die op deze manier 'gratis' gebruikmaken van het stukje groen.

Actie

Hier is meerdere malen contact over geweest met de gemeente. Deze liet eind 2019 weten het eens te zijn met de kritiek en zegde actie toe. Bij het niet aankopen zou de grond alsnog worden teruggenomen. "Tot nu toe heeft de gemeente zich daar niet aan gehouden", aldus de inwoner.