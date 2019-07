Drents zomerkamp in de hitte

Onlangs was het zomerkamp van Leusden in het nieuws waar kinderen oververhit werden weggehaald door medisch personeel. Hoe zorgen de organisatoren van de zomerkampen in Drenthe ervoor dat er hier geen herhaling volgt?"Wij hebben vorig jaar al een grondwaterpomp op ons terrein neergezet." reageert Henri Oosterveld van Tweehek Recreatie in Westdorp. "Vorig jaar was het ook warm, niet zo warm als nu, maar toen leek het ons wel slim om onze eigen watervoorraad te hebben." En dat komt goed uit want gister verzocht het WMD om minder water te gebruiken. Niet alleen hebben ze hun eigen waterpomp, ook hebben ze op en om het terrein overal waterpunten en flesjes zonnebrand staan die voortdurend bijgevuld worden. "Wij hebben alles klaar staan en de kinderen pakken het uit zichzelf vaak wel, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws, al blijven we wel de hele tijd controleren."Op het terrein is niet alleen een Adventure- en Girlskamp maar ook een Gamekamp. "Die jongens zitten bovenin het gebouw, en ik kan je vertellen dat het daar warm is, we hebben meerdere grote ventilatoren staan om ze daar wat koel te houden. Ook al bied je ze water aan, ze blijven gewoon lekker gamen."