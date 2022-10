‘Worden dorpen en wijken in Emmen wel voldoende meegenomen in woonvisie?’

Worden dorpen en wijken in Emmen wel voldoende betrokken bij het opstellen van de woonvisie van de gemeente? Bij meerdere fracties leefde die vraag tijdens de commissievergadering die vanavond op de agenda stond. Aanleiding is de brief die het dorpsbestuur van Barger-Compascuum naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin wordt opgeroepen niet in te stemmen met de woonvisie.

Het dorpsbestuur hekelt de opmerking in het document dat de woningvoorraad goed aansluit bij de vraag die er is, maar volgens het dorpsbestuur is er juist een tekort aan kavels en woningen in Barger-Compascuum. En niet alleen zij lieten van zich horen. Ook een vertegenwoordiger van EOP 't Centrum (belangenvereniging van de centrumbewoners van Emmen) merkte op dat hun bestuur betrokken wil blijven bij de visie.

Speelplek

Vooral bij de aangekondigde bouw van elf woningen op een plek van een afgebroken school aan de Veenkampen praat EOP 't Centrum graag mee. De buurt heeft moeite met de nieuwbouw op deze plek, want het wordt onder meer gezien als een ideale speelplek voor buurtkinderen. Volgens Trijntje Hummel (PvdA) geeft het te denken als twee lokale besturen oproepen (meer) betrokken te willen worden.

"Zijn ze wel voldoende meegenomen?", vroeg ze zich af. Bernadette van der Woude (GroenLinks) suggereerde daarop of er geen sprake is van enkel een ambtelijke visie in plaats van eentje die tot stand is gekomen met inwoners.

Lokale bril

Wethouder Jisse Otter liet weten dat de visie 'niet heel breed' aan de dorpen en wijken is voorgelegd, mede omdat er dan het risico ontstaat dat er te veel met een lokale bril naar wordt gekeken. "Als we iedereen hadden gevraagd hoeveel woningen ze hadden willen hebben, waren we wel op tienduizend uitgekomen (de gemeente zet in op vierduizend woningen voor 2030, red.). Iedereen wil dat er bij hen gebouwd wordt, want dan komen er ook mensen. Daar ben ik het helemaal mee eens, maar is zoiets ook realistisch?", zei Otter.

Initiatief in Borger-Compascuum