Vuurwerk door raam van flat in Assen gegooid, bewoners geschrokken

Naast een gebroken raam, ook een gebroken nacht voor bewoners aan de Nobellaan in Assen. Onbekenden hebben afgelopen nacht, even voor drie uur, vuurwerk bij een flat naar binnen gegooid. Daardoor sneuvelde een raam op de eerste verdieping.

De bewoners schrokken wakker van een harde knal. Een raam van de algemene ruimte van de flat was door het vuurwerk gesprongen. De bewoners van de flat belden de brandweer die snel ter plekke was, maar er was uiteindelijk geen sprake van brand. Er is vooralsnog geen spoor van de dader en diens motief voor de actie is ook onbekend.