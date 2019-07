'Ron Jans op weg naar FC Cincinnati'

Nadat Jans de afgelopen twee seizoenen als technisch manager was verbonden aan FC Groningen, gaat hij het in de Verenigde Staten wellicht weer proberen als trainer. Hij zou volgens Amerikaanse journalisten in afwachting zijn van een werkvergunning.Jans kan bij Cincinnati opnieuw samenwerken met technisch directeur Gerard Nijkamp. De twee kennen elkaar van hun gezamenlijke periode bij PEC Zwolle.Jans geeft toe dat beide partijen met elkaar in gesprek zijn, maar meer wil hij niet loslaten. Cincinnati is de huidige hekkensluiter in de Eastern Conference van de MLS.Met Frank de Boer is er al een Nederlandse trainer actief in de hoogste Amerikaanse competitie. De oud-Ajacied werkt bij Atlanta United.