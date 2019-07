Jongeren scheppen vrijwillig drie weken poep op CH De Wolden

Terwijl leeftijdsgenoten waarschijnlijk vooral veel bij het zwembad te vinden zijn lopen jongeren in oranje shirtjes met speciale poepscheppen over het immense inrijterrein van het CH De Wolden.Zo ongeveer elk uur trekt de ‘poepbrigade’ erop uit. Het duurt niet lang of hun bakjes zitten weer vol met paardenmest. Ook hier geldt: wat er in gaat, moet er ook weer uit. En dat gebeurt dan vaak net weer op een plek waar je dat liever niet ziet. Vlak voor een hindernis bijvoorbeeld.Het werk van de jongens en meiden is dan ook belangrijk, benadrukt Dick van Raalte. Hij is de coördinator van de ongeveer 200 vrijwilligers, die samen de kurk zijn waar het CH De Wolden al 15 jaar op drijft. “Petje af voor deze jongeren, we kunnen echt niet zonder ze.” In De Wolden liggen speciale weerbestendige bodems. Mest vervuilt de bodem en belemmert het doorlaten van vocht.De 14-jarige Joey Versnel erkent dat het eigenlijk niet de leukste klus is. “Maar we hebben heel veel lol samen en het is echt gezellig.” Collega Maurice Kok: “we verdienen er niks mee, we doen het vrijwillig. En inderdaad, het is heel leuk en gezellig. We doen een ronde en daarna gaan we weer relaxen en wat eten en drinken."