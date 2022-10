Boer Arjen Schuiling uit Tynaarlo lijsttrekker BVNL in Drenthe

"Wij boeren worden, onder het mom van een gecreëerd stikstofprobleem, van ons land gejaagd", zegt Schuiling. "De starheid van Provinciale Staten is daarbij stuitend. In plaats van ons boeren de helpende hand te bieden, voeren ze de voor boeren desastreuze plannen uit Den Haag braaf uit."

Schuiling stelt dat BVNL de enige partij is die het stikstofbeleid helemaal van tafel wil hebben. "Het is daarom belangrijk dat BVNL een factor van betekenis wordt in de Provinciale Staten, want andere partijen buigen voor het rapport van Johan Remkes, waar de onteigening van boeren rigoureus wordt voortgezet."