Vraagtekens bij kapvergunning oude bomen Paterswolde

Leefbaar Tynaarlo wil dat de ruim honderd jaar oude bomen worden behouden. Het steekt de partij dat de kapvergunning is gegeven voordat er een bouwtekening voor de villa's is. De bomen zijn juist heel geschikt om een parkachtige omgeving te bieden, stelt fractievoorzitter Casper Kloos in een brief aan burgemeester en wethouders.Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze willen niet dat de oude basisschool Paterswolde Noord wordt afgebroken. De omgeving wordt door de nieuwbouw te vol, en er is geen behoefte aan nieuwe villa's, vinden de buurtbewoners.Begin juni verwierp de Raad van State de bezwaren van omwonenden. Daarmee blijft de vergunning voor de nieuwbouw in stand en kan projectontwikkelaar PC Vastgoed verder met het plan.Dat de projectontwikkelaar nieuwe bomen bij de toekomstige villa's wil planten is voor Leefbaar Tynaarlo niet genoeg. "Bijgeplante bomen halen nooit de hoogte en grootte van de bomen die 100 jaar het aanzicht van het gebied hebben mogen bepalen", staat in de brief.Leefbaar Tynaarlo schrijft aan het college dat de kapvergunning niet strookt met het motto van het gemeentebestuur: samen, open, duurzaam. Dat de vergunning in vakantietijd wordt afgegeven en wordt gepubliceerd op een website die 'de doorsnee burger' niet kent, is volgens de partij niet 'samen en open'. Daarnaast is het niet duurzaam om bomen te kappen, aldus de partij.