Chantal Regter voert Drents trio aan op CH De Wolden

Regter kwam al als 24e deelnemer in de baan en moest lang wachten of haar snelle tijd van 24.54 seconden nog zou worden verbeterd. Maar 53 deelnemers later was de spanning voorbij en kon Regter de eerste prijs van 8.250 euro in ontvangst nemen.Door het goede resultaat weet Chantal Regter dat ze ook zondag in de Grote Prijs een beroep zal doen op haar ervaren Quilando, een 14-jarige ruin waarmee de Drentse afgelopen winter nog derde werd in de Grote Prijs van Indoor Tolbert. “We zijn inmiddels erg goed op elkaar ingespeeld. Hij doet het nog steeds heel goed en ik heb er alle vertrouwen in.”De tweede plaats in deze wedstrijd was voor Daan van Geel uit Gees. Hij reed de tweede fase van het parcours, waarin de tijd telt, in 25.12. Van Geel is tijdens CH De Wolden tot nu toe erg succesvol.Dat geldt ook voor Albert Zoer. De ruiter uit Echten, afgelopen zondag winnaar van de Grote Prijs met Florian, eindigde als derde met Heechhiem´s Cancun VDM. Daarmee maakte Zoer de Drentse top drie compleet in de hoofdwedstrijd van de vrijdag.