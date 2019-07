Stelende asielzoekers in Ter Apel gekort op hun leefgeld

Henk Wolthof, die als 'ketenmarinier' moet zoeken naar oplossingen voor problemen rond het aanmeldcentrum in Ter Apel, heeft dat bekend gemaakt.Een volwassen asielzoeker die geen geld heeft of zegt te hebben, ontvangt wekelijks een bedrag van 58,87 euro. Dat bedrag bestaat voor 45,92 euro uit 'eetgeld'. Op dat geld mag het COA geen geld inhouden.De rest, 12,95 euro, wordt zakgeld genoemd en dat mag wel worden ingehouden. "We houden zo veel mogelijk in, totdat het totale boetebedrag van 181 euro per diefstal is bereikt", zegt Wolthof tegen RTV Noord Overigens krijgt een asielzoeker pas leefgeld zodra hij vertrekt naar een asielzoekerscentrum ergens in Nederland. Zolang een asielzoeker op het aanmeldcentrum in Ter Apel is, krijgt hij alles in natura.Op die asielzoekers kan dus geen geld worden verhaald. "Maar zodra een veiligelander te horen krijgt dat hij niet in Nederland kan blijven, gaat hij vrijwel altijd in beroep. Dan gaat diegene naar een azc elders in het land, krijgt hij of zij wel leefgeld en kan er dus ook geld geïnd worden", zegt Wolthof.Wolthof is niet bang dat veiligelanders meer gaan stelen omdat ze gekort worden op hun leefgeld. "Het kan", zegt hij, "maar als ze meer gaan stelen, worden ze ook meer aangepakt. Daardoor is een veroordeling ook makkelijker."Monique Stuulen van de Jumbo in Ter Apel, noemt de komst van de regeling 'heel goed nieuws'. Samen met Harry Stuulen, de vorige eigenaar, vraagt ze al tijden om zo´n regeling.Toch houdt ze ook een slag om de arm. "We moeten eerst maar zien of het echt gaat werken. Er is al vaker een belofte ingetrokken. Bovendien wordt het echte probleem nog niet opgelost. Veiligelanders blijven immers nog steeds komen."