Overal zwembadjes op Truckstar Festival in Assen

Hans van Verseveld uit Mourik is er op uitnodiging van de IVECO-vestiging in Meppel. Hij heeft één van de meest bijzondere badjes gecreëerd. Op een betonauto is een champagnefles gespoten. En waar normaal gesproken aan de achterkant beton naar beneden giet, kan hij nu met een glijbaan in een zwembadje plonsen.Het water is bruin, maar dat komt omdat 'het een ijzerhoudend kuurbad' is, zegt Hans van Verseveld. "Dat komt zeker goed van pas nu. Ze houden bij ons binnen de firma wel van een gekkigheidje. We redden het wel dit weekend."Peter Dinkla uit Nieuw Roden slaapt met zijn vrienden in een oplegger even verderop. In die oplegger staat nu de muziekinstallatie te brullen. Peter ligt met vier vrienden in een opblaaszwembadje er naast: "Super zo, mooi weer erbij, zo is het wel uit te houden", zegt hij. "Het is hier veel gezelliger dan in een zwembad. Allemaal leuke mensen en één groot feest. Ik denk dat het laat gaat worden, we zien wel wat er gebeurt. Maar we gaan vooral heel veel lol hebben. Overal is wel wat, veel muziek en een Hollandse avond nog. We vermaken ons wel."Martin van Klompenburg uit Nunspeet is kippenchauffeur en met zijn collega's en aanhang onder een tent hamburgers en frikandellen aan het bakken. "We waren hier gisteravond om half acht. We zijn hier met een man of vijftien. De sfeer hier als truckers onder elkaar is gewoon leuk. Iedereen heeft zijn eigen feestje. Er is voor iedereen wat." De hitte valt hem nog mee. "Lekker windje erbij, dat lukt wel", zegt Van Klompenburg.Mark Weeda zit ook met vijf vrienden in een badje uit te buiken. Ze hebben elkaar helemaal gevonden, als ze op een harde beat liggen mee te deinen in het bad. "Het is hier echt fantastisch. Het is goed vol te houden in dit badje zo. We gaan hier zo lang mogelijk door vannacht, tot we niet meer kunnen. Zuipen, eten, alles. Heel leuk."