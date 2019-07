Emmen beleeft eerste Regenboogfestival: 'Ik ben al blij met 500 bezoekers'

Het eerste Regenboogfestival in Emmen is in volle gang. Het festival is georganiseerd om de acceptatie van homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgenders te verbeteren.

Rond het middaguur begon het festival zaterdag. Er was van alles te doen: verkoeling op het Raadhuisplein, 'trouwen' in een roze kerk of dansen in een silent disco. Ook vanavond staat er nog van alles op het programma."Ik ben oprecht blij met vijfhonderd bezoekers. Een festival zoals dit was er niet en dus alles is winst", vertelt mede-initiatiefnemer Wesly Struik.De eerste bezoekers zijn blij met het festival. "Ik vind het hartstikke leuk", zegt een Emmenaar. Iemand anders benadrukt dat dit het eerste grote 'roze' evenement is in Nood-Nederland.Volgens Struik worden lgbt'ers nog niet overal geaccepteerd. "We hebben dit festival ook online gepromoot en daar komen nare reacties op. 'Als je homo bent, dan ben je niet normaal' bijvoorbeeld en ook 'opzouten vieze homo's' is een appje dat we hebben gehad van een anoniem nummer. Het wordt dus nog niet overal als normaal gezien", vertelt Struik.Vanavond gaat het feestje ook nog door met optredens van meerdere artiesten. Zo komen onder andere Raffaëla, Berget Lewis en Pieter van der Zweep optreden op het Raadhuisplein.