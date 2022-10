Djammen: Lisa Ploeger komt vrijdag met debuut-EP

"Het is gelukt", zegt ze breed lachend en trots. In de coronaperiode bracht ze haar eerste single White Flag uit. "Toen ben ik doorgegaan om een concept uit denken voor een EP", legt ze uit. Eind deze week komt 'ie uit, met daarop vijf nummers, waarvan een aantal al als singles is verschenen. Omdat beeld ook grote rol speelt vandaag de dag, staan van de nummers White Flag, Waves en ook Don't let me down ook videoclips online. "Vooral de tweede clip is hard gegaan. Die hebben we helemaal gefilmd in Noordwijk en op een heel mooie camping in Drenthe. We hebben 'm heel professioneel aangepakt en die zag er ook wel het best uit eigenlijk", vertelt Lisa.