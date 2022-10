Djammen: Een ode aan Douwe Sterkenburgh

Douwe Sterkenburgh. Een man waar veel muzikanten uit de Zuidoosthoek (en daarbuiten) warme herinneringen aan zullen hebben. Zo ook Lisette Schriever. "Hij was echt een muziekvriend voor mij", vertelt ze. Douwe hielp haar van de slaapkamer af, het podium op.

"Ik durfde nooit en hij was degene die zei: 'kom maar. Kom maar meidtie'. En dat was niet alleen bij mij, maar dat deed hij bij zoveel mensen." Lisette heeft veel gehad aan de opbeurende woorden van Douwe. "Hij gaf gewoon mensen een podium en het vertrouwen om dat te doen." Eind vorig jaar overleed Douwe Sterkenburgh aan de gevolgen van een hersentumor.

Douwe

"De vrolijke muzikale vriend", zo omschrijft ze Douwe. "Ik denk dat veel mensen hem een vriend zullen noemen, maar hij was ook echt een allemansvriend. Volgens mij heb ik hem nog nooit boos gezien."

Douwe trad niet alleen op als muzikant, maar ook als kartrekker in de Drentse muziekwereld. Beroemd en berucht zijn onder andere de 'Monday night music sessions' in Emmen. Veel muzikanten kwamen daar samen om te jammen en menig samenwerking is er ontstaan. "Allemaal om de muzikanten te leren om samen te spelen", vertelt Lisette. "Je kan wel in je eentje gitaarspelen, maar samen leer je meer. Douwe was dan degene die er voor zorgde dat dat dan ook gebeurde."

Ode

Vlak voor zijn overlijden wilde Lisette Douwe nog graag opzoeken, maar hij was al te slecht voor bezoek. Ze wist zich geen raad en het onvervulde verlangen om hem nog te zien, resulteerde in een nummer. "Toen ineens 's nachts stond dit lied op papier", doelt ze op de tekst van het nummer. "Ik heb dat ineens geschreven om dat toch nog aan hem, ja, te zingen." Samen met haar vaste muzikanten Marco Geerdink en Chris Vrijbloed heeft ze het nummer opgenomen. Later werd het nummer uitgebracht.