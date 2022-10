Lessen op Oekraïense school Hoogeveen starten na herfstvakantie

De Kienderbloesem, een basisschool voor Oekraïense kinderen in Hoogeveen, start na de herfstvakantie met de lessen. De samenwerkende schoolbesturen PricoH en Bijeen hebben de personele bezetting rond en ook klaslokalen en de buitenruimte zijn op maandag 24 oktober klaar voor gebruik.

"We gaan met twee groepen draaien, maar we willen eigenlijk drie groepen", zegt Gerard Janze, directeur-bestuurder bij PricoH. Hij verwacht zo'n 35 leerlingen op de eerste schooldag. Helemaal duidelijk is het aantal niet omdat inschrijven soms wat moeilijk gaat vanwege de taalbarrière. "Misschien komen er op termijn wel vijftig of honderd, dat is nog ongewis. In het huidige gebouw kunnen we aan maximaal 150 leerlingen lesgeven."

Opening

De Kienderbloesem is een samenwerking tussen de Christelijke scholenkoepel (PricoH) en de openbare (Bijeen). Een dag na de eerste lesdag, dinsdag 25 oktober, wordt de school feestelijk geopend door de bestuurders en wethouder Mark Tuit, met een cadeau voor de kinderen.

De school is gevestigd in een gebouw aan de Vos van Steenwijklaan waar ook een opvang zit voor Oekraïners. Vorig jaar was het voormalig Rendo-kantoor nog ingericht als coronavaccinatielocatie. Niet alleen kinderen uit Hoogeveen maken gebruik van de school, ook kinderen die zijn opgevangen in gemeente De Wolden gaan er les krijgen.

Volgens de schoolbesturen en de gemeente is de komst van de basisschool noodzakelijk, omdat de huidige twee locaties voor anderstaligen van PricoH en Bijeen vol zitten. "Dit komt door de toenemende instroom van Oekraïense kinderen en de onzekerheid over hoe lang opvang in Nederland en deze regio nodig blijft", schrijven ze.

Janze: "De school lijkt heel erg op de anderstaligenschool die PricoH en Bijeen allebei al hebben. Doordat wij sinds 2013 ook lesgeven aan kinderen uit het asielzoekerscentrum in Hoogeveen hebben wij ruime ervaring met het helpen van getraumatiseerde kinderen."

Particulier initiatief

Voor de zomer keken de schoolbesturen ook al naar het opzetten van een nieuwe school, maar dat was volgens bestuurder Janze niet nodig omdat Oekraïense leerlingen les konden krijgen in de bestaande anderstaligenklassen. "Dan gaan we het zelf doen", dachten Daniela Bolks en Janny Kleine, oprichters van stichting Herderskinderen.

Ze namen het initiatief omdat ze vinden dat de Oekraïeners niet tot hun recht komen in een reguliere anderstaligenklas. Nederlands leren moet wat hun betreft geen prioriteit zijn, maar bijhouden van Oekraïense lesstof, zodat ze ten opzichte van het onderwijs in hun thuisland geen achterstanden oplopen.

Op verzoek van wethouder Mark Tuit schoven de schoolbesturen weer aan, maar inmiddels zijn de verhoudingen zodanig verstoord dat stichting Herderskinderen niet meer actief is bij het opstarten van de school. Bolks verwijt met name PricoH-bestuurder Janze dat hij zijn eigen plan trok en geen heil zag in de insteek van de stichting.

"Het is op zich heel positief dat er nu een school is, maar het moet er echt één zijn voor Oekraïense kinderen. In onze ogen lijkt het nu meer op een reguliere COA-school, waarbij wordt ingezet op zo snel mogelijk Nederlands leren. Dat was niet onze bedoeling."

'Heel dwaas'

Volgens Janze is het logisch dat de bestaande scholenkoepels met hun ervaring de leiding hebben en eigenaar zijn van de nieuwe school. "Het is heel dwaas om dat anders te doen als je twee organisaties hebt die sinds 2013 weten hoe het is om kinderen te begeleiden in het vreemdelingenonderwijs." Omdat de scholen ook al officieel erkend zijn, kon de Kienderbloesem ook op korte termijn gerealiseerd worden. Een van de medewerkers is bovendien een Oekraiënse, laat Janze weten.