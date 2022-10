Jongen van achttien zit maandenlang onterecht vast, want wilde niet 'snitchen'

Een 18-jarige man uit Coevorden heeft maandenlang onterecht vastgezeten. De man zou in februari een 35-jarige scootmobilist in Emmermeer hebben aangereden. Hij reed door en de gebruikte auto werd twee uur later uitgebrand teruggevonden. Het slachtoffer lag maanden in het ziekenhuis en moest meerdere operaties ondergaan.

De politie liep vast in het onderzoek, doordat de gebruikte auto gestolen bleek. Pas nadat het programma Opsporing Verzocht er aandacht aan besteedde, kwam de 18-jarige Coevordenaar in beeld. Hij werd eind juni aangehouden, maar hield zijn kaken vervolgens stijf op elkaar.

Tijdens een niet-inhoudelijke zitting vanochtend in de rechtbank van Assen kwam de reden daartoe aan het voetlicht: 'Ik wilde geen problemen in Coevorden." Hij zou naar eigen zeggen gezien kunnen worden als 'snitch' (verklikker, red.), waardoor de tiener zijn mond hield. Dat meldt het Dagblad van het Noorden . De advocaat van de Coevordenaar onthoudt zich desgevraagd van commentaar op de zaak.

Het zwijgen pakte niet goed uit voor de jongeling. Hij zat maanden vast en nadat hij eenmaal begon te praten, werd duidelijk dat er te weinig bewijs was dat hij met de aanrijding te maken had. Onlangs werd een tweede verdachte opgepakt: een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

Advies rechter