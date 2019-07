Nick Smidt prolongeert Nederlandste titel op 400 meter horden

Assenaar Nick Smidt was zaterdag een klasse apart in Den Haag, waar hij net als vorig jaar Nederlands kampioen werd op de 400 meter horden. .

Smidt, lid van AAC'61 in Assen, liep een tijd van 50,77. Met die tijd was hij niet tevreden, want het doel was om onder de 50 seconden te lopen. Dat is ook nodig om de limiet te lopen voor de wereldkampioenschappen in Doha.Bij de NOS verscheen Smidt kort na zijn race voor de camera. Bekijk hier het interview met de Assenaar."Ik wilde snel starten, maar deed dat te geforceerd", aldus de Drent. "Daardoor liepen mijn benen vol en dat merkte ik bij horde 8, 9 en 10. Ik denk dat ik de limiet kan halen, maar vergeleken met het wereldniveau kom ik vooral in de start tekort."Overigens bleef Smidt de concurrentie in Den Haag ruim voor. Op 2,5 seconde achterstand werden Pieter Braun 2e (AV Sprint) en Martin Meijer (Prins Hendrik) 3e.